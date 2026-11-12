Alghero punta sul turismo inclusivo: al via il percorso per la prima Carta dell’Accessibilità

Alghero avvia un percorso partecipativo dedicato all’inclusione per redigere la prima Carta dell’Accessibilità Turistica della città. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in rete con gli enti del terzo settore partner, l’Associazione di Promozione Sociale Anemone e la Cooperativa Sociale EcoToni, configurandosi come un progetto pilota all’interno della Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

Alla base del progetto vi sono due obiettivi principali: da un lato il piano etico, per attrezzare la città ad accogliere ogni visitatore a prescindere da disabilità, problemi di salute o intolleranze alimentari; dall’altro l’aspetto economico e di marketing territoriale, considerando che il mercato europeo conta oltre 100 milioni di turisti con esigenze specifiche di accessibilità, un bacino d’utenza strategico per rafforzare la competitività degli operatori locali.

Il primo appuntamento operativo è rivolto agli operatori e alle operatrici del comparto turistico cittadino ed è fissato per mercoledì 18 novembre, dalle ore 15:30 alle 18:30, presso la sala convegni dell’Associazione Polisoccorso Odv in via Liguria 14/16.

L’incontro inaugurerà un breve ciclo di focus group che proseguirà nella prima decade di dicembre con l’obiettivo di mappare e strutturare l’offerta cittadina. Nei mesi successivi il documento sarà ulteriormente arricchito grazie al coinvolgimento diretto delle realtà associative e delle istituzioni scolastiche del territorio.