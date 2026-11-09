Alghero, ponticello a rischio a Sa Segada: la Lega chiede la messa in sicurezza di strada Sa Lattara

La situazione della viabilità nelle borgate di Alghero torna al centro del dibattito politico locale. Giorgio Gadoni, coordinatore cittadino della Lega, e Salvatore Carta, componente del direttivo cittadino, sono intervenuti per segnalare le condizioni del ponticello situato lungo la strada vicinale Sa Lattara, nella borgata di Sa Segada.

Al centro dell’attenzione vi è l’assenza di protezioni laterali unitamente a un dislivello, elementi che potrebbero rappresentare un pericolo per la circolazione. L’arteria in questione viene percorsa quotidianamente da residenti e da operatori agricoli, anche alla guida di mezzi di grandi dimensioni; da qui la richiesta di un intervento preventivo per tutelare l’incolumità degli utenti della strada ed evitare il verificarsi di incidenti.

La questione approderà ufficialmente in aula. Il consigliere comunale Michele Pais presenterà infatti un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione di verificare la situazione e di attuare le necessarie opere di messa in sicurezza, prendendo in considerazione l’installazione di un guardrail o di altre barriere idonee.

«Non è la prima volta che si richiama l’attenzione sulle condizioni della viabilità nelle borgate – dichiarano Gadoni e Carta –. Chi vive nelle campagne e percorre queste strade ogni giorno deve poterlo fare in sicurezza. Non possiamo ricordarci di queste situazioni soltanto quando succede qualcosa. È necessario intervenire per tempo».

I rappresentanti della Lega sollecitano quindi l’effettuazione di un sopralluogo tecnico e l’individuazione di una soluzione concreta, rimarcando come le borgate facciano parte integrante del territorio comunale e che le necessità dei residenti non debbano passare in secondo piano. La palla passa ora all’Amministrazione comunale, da cui si attendono i riscontri sull’interrogazione e gli eventuali provvedimenti per l’eliminazione delle criticità segnalate.