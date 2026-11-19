Alghero, pioggia di milioni sul Parco di Porto Conte. Orrù: «Valorizziamo il patrimonio»

Oltre 3,4 milioni di euro per realizzare interventi infrastrutturali strategici per il Parco naturale regionale di Porto Conte. È il finanziamento assegnato all’Azienda Speciale nell’ambito del programma regionale di contributi destinati agli enti gestori dei parchi naturali della Sardegna, finalizzato a sostenere opere funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Le risorse, previste dalla legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei parchi naturali regionali della Sardegna (Missione 09 – Programma 05 – Titolo 2) consentiranno di realizzare tre interventi, distribuiti tra alcune delle principali strutture del Parco.

La quota più consistente, pari a 2.475.005,85 euro, è destinata alla riqualificazione di Casa Gioiosa con interventi di manutenzione degli immobili, miglioramento dell’accessibilità con abbattimento di barriere architettoniche, riqualificazione delle aree museali e la realizzazione di uno spazio esterno ludico-ricreativo accessibile e inclusivo. A queste si aggiunge il completamento dell’area di sosta green presso Casa Gioiosa, attraverso il secondo lotto – primo stralcio. Opera quest’ultima, che si inserisce nel percorso di miglioramento dei servizi e delle infrastrutture a supporto della fruizione dell’area protetta di Alghero e del compendio di Capo Caccia, con la Grotta di Nettuno, la Grotta Verde e dei numerosi attrattori dell’Ecomuseo. Ulteriori 700mila euro saranno impiegati per la ristrutturazione e il risanamento statico e conservativo del “Cuile Tramariglio”, dove verrà realizzato l’Osservatorio Faunistico, mentre 235mila euro sono destinati al completamento del cortile interno e delle aree esterne dell’Eco Ostello di Porticciolo.

“Si tratta di risorse importanti che ci consentiranno di intervenire su strutture e spazi strategici per il Parco, dando continuità a un percorso di riqualificazione del patrimonio e di miglioramento delle infrastrutture – sottolinea il presidente dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù –. Desidero esprimere un ringraziamento all’assessora regionale competente, Rosanna Laconi, e alla struttura del suo Assessorato alla Difesa dell’Ambiente per il lavoro svolto, così come ai consiglieri regionali del territorio, gli onorevoli Valdo Di Nolfo e Antonio Sau, per l’attenzione e il supporto riservati alle esigenze del Parco. La collaborazione istituzionale è fondamentale per trasformare le risorse disponibili in interventi concreti a beneficio dell’ente e del territorio”. Il finanziamento complessivo, pari a 3.410.005,85 euro, rappresenta un’opportunità per rafforzare la capacità del Parco di svolgere le proprie funzioni istituzionali, coniugando recupero del patrimonio, miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e attenzione alla qualità dei servizi. Obiettivi portati avanti con competenza e impegno dal direttivo composto da Franca Carta e Luca Pais, di concerto con l’intera struttura organizzativa guidata dal direttore Giulio Plastina.