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Alghero, pedone investito sulle strisce in via XX Settembre: soccorso dal 118

Mattinata di paura lungo le strade di Alghero per un investimento avvenuto nel centro urbano. Un residente di 71 anni è stato infatti urtato da un veicolo mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, all’altezza dell’incrocio tra via XX Settembre e via Da Vinci.

Ad impattare contro l’uomo è stato un furgoncino, guidato da un concittadino cinquantacinquenne che percorreva via XX Settembre. Immediato l’allarme e l’arrivo sul luogo dell’incidente di un’ambulanza medicalizzata: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto per poi disporre il trasferimento del ferito al pronto soccorso dell’ospedale civile per gli accertamenti del caso.

Per i rilievi e per regolare la viabilità, inevitabilmente rallentata durante le operazioni di soccorso, sono intervenute le pattuglie della polizia locale

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