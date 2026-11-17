Alghero, partiti i lavori di manutenzione negli alvei di rii e canali cittadini

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di pulizia degli alvei dei fiumi e dei canali nel territorio di Alghero. L’aggiudicazione dei lavori di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza comunale comporta una somma complessiva circa 140 mila euro. L’Assessorato all’Ambiente guidato dall’Assessore Rainero Selva ha dato corso alla procedura che interessa circa 11 km di corsi d’acqua. I corsi naturali e artificiali sono il Rio Calvia – Rio Carrabuffas – Rio Valverde – Rio Calabona – Canale Sant’Efis. Il progetto per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti nei corsi d’acqua comprende interventi di taglio selettivo della vegetazione, in modo da ridurre la pericolosità idraulica e da garantire quegli effetti benefici non solo eco-ambientali, ma anche di protezione e consolidamento di sponda.