Alghero paradiso dei rapaci e degli uccelli marini: i successi delle aree protette tra falesie e isole

«Una bellissima giornata, che conferma il Parco di Porto Conte quale centro di riferimento per la conservazione e la tutela dell’avifauna». Così il presidente Emiliano Orrù ha aperto la conferenza dedicata ai rapaci e agli uccelli marini presenti nel territorio protetto di Alghero, sottolineando il ruolo sempre più rilevante assunto dall’ente con sede a Tramariglio grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e ai numerosi progetti realizzati.

«Un percorso che sta producendo grandi risultati, che non arrivano per caso, ma sono il frutto della capacità, della competenza e della passione del personale e di tutti gli operatori», ha aggiunto Orrù.

Una giornata di approfondimento che, attraverso gli interventi dei relatori e la presentazione dei dati scientifici, ha confermato il valore delle due aree protette algheresi, sempre più riconosciute come un importante hotspot di biodiversità nel panorama mediterraneo. Un ruolo emerso anche dagli interventi del consigliere regionale Valdo di Nolfo, del presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, del presidente del Parco nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu, e del direttore dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, Giulio Plastina.

Alla conferenza, ospitata a Casa Gioiosa, sede dei due parchi algheresi a Tramariglio, hanno preso parte anche il dirigente dell’assessorato regionale all’Ambiente, Andrea Dessì, che ha portato i saluti dell’assessora Laconi, i rappresentanti dell’Università degli Studi di Sassari, tecnici, ricercatori, esperti del settore, rappresentanti istituzionali regionali e locali e diversi esponenti dei parchi e delle aree marine protette della Sardegna. Il presidente Orrù ha rivolto un ringraziamento all’assessora regionale per l’attenzione e il sostegno alle attività di conservazione.

Tra i dati più significativi emersi nel corso dell’incontro, spicca la presenza, nel territorio del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, di due specie di rapaci classificate come in pericolo critico (CR) nella Lista Rossa nazionale della IUCN: il capovaccaio e il falco pescatore. Entrambe nidificano ormai stabilmente nell’area protetta, rappresentando un risultato di grande rilievo per la conservazione della biodiversità.

A queste si aggiunge il grifone, storicamente presente lungo le falesie di Capo Caccia e protagonista, dopo il progressivo declino registrato nell’ultimo trentennio del secolo scorso, di una significativa ripresa. Il risultato è legato anche a due importanti progetti LIFE, di cui è responsabile scientifica la professoressa dell’Università di Sassari, Fiammetta Berlinguer, che hanno consentito di avviare un percorso di reintroduzione e rafforzamento della popolazione. Oggi il grifone gode di una condizione favorevole non soltanto nel nord-ovest della Sardegna, ma in diverse aree dell’isola.

Nel territorio di Porto Conte, in particolare, si è passati dalle due coppie iniziali alle undici attualmente presenti, grazie a un importante lavoro di monitoraggio e conservazione portato avanti dall’Università degli Studi di Sassari, attraverso il Dipartimento di Medicina veterinaria, in collaborazione con l’Agenzia Forestas e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

Ma la ricchezza naturalistica di Capo Caccia e Porto Conte non riguarda soltanto i rapaci. Un altro patrimonio di straordinario valore è rappresentato dagli uccelli marini, tra cui la berta maggiore, la berta minore e, soprattutto, l’uccello delle tempeste. Proprio sulle piccole isole comprese nel Parco e nell’Area marina protetta si è consolidata una colonia che rappresenta oggi la seconda più importante del Mediterraneo per questa specie.

Un risultato che richiede interventi costanti di tutela e di eliminazione delle minacce. In questo contesto si inserisce l’operazione di derattizzazione delle isole Foradada e Piana, finalizzata all’eradicazione del ratto nero, specie aliena invasiva che costituisce una seria minaccia per la riproduzione degli uccelli marini. Grazie al contributo della Regione Sardegna e di sostenitori privati, tra cui la Fondazione Gioia e Carlo, il Parco è riuscito a realizzare un importante intervento di conservazione, contrastando una delle principali cause del calo del successo riproduttivo di queste specie.

Ampio spazio è stato dedicato anche al ritorno del falco pescatore come specie nidificante. Scomparso dall’area da oltre mezzo secolo, ha potuto riconquistare progressivamente questi habitat grazie a diversi progetti di conservazione e alla realizzazione di condizioni favorevoli alla sua ricolonizzazione. Nell’arco di circa cinque anni si è arrivati alla presenza di quattro nidi stabili e produttivi, un risultato che rappresenta un primato nel panorama italiano.

La conferenza ha inoltre approfondito il ruolo delle nuove tecnologie nel monitoraggio dell’avifauna. Telecamere e droni stanno assumendo un’importanza crescente, consentendo di osservare e studiare le specie con strumenti a basso impatto e in grado di ridurre al minimo il disturbo agli animali e ai loro habitat.

In questo ambito, il Parco di Porto Conte ha sviluppato negli ultimi cinque anni una significativa struttura di videosorveglianza e monitoraggio attiva 24 ore su 24, avvalendosi del contributo di esperti e biologi, tra cui Giampiero Sammuri, coordinatore scientifico dell’ente di Casa Gioiosa riguardo le attività sui rapaci e della collaborazione istituzionale nell’ambito del progetto Falco pescatore Italia.

I risultati presentati a Casa Gioiosa restituiscono dunque il quadro di un territorio protetto che, in una superficie di circa cinquemila ettari, custodisce presenze faunistiche e ambientali di assoluto rilievo nazionale e mediterraneo. Un patrimonio che rappresenta motivo di orgoglio per Alghero, ma anche una grande responsabilità per l’ente gestore del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana.

La conferenza ha confermato, ancora una volta, come la tutela della biodiversità non sia soltanto un obiettivo da perseguire, ma un’attività concreta fatta di ricerca, competenze, monitoraggio, collaborazione istituzionale e interventi sul campo. Un lavoro che rende le aree protette algheresi un punto di riferimento per la conservazione del patrimonio naturalistico del Mediterraneo.