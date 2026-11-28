Alghero, l’omaggio della Fondazione Maria Carta a tre icone della musica sarda: presentato il video di “No potho reposare”

Si è svolta ieri, venerdì 27 novembre, all’azienda agrituristica Sa Mandra di Alghero, la presentazione del video “No potho reposare”, promosso dalla Fondazione Maria Carta per rendere omaggio a tre figure straordinarie della cultura e della musica sarda: Maria Carta, Andrea Parodi e Francesco Pilu.

Il filmato è accompagnato dalle note del celebre brano della tradizione isolana, eseguito per l’occasione dal suono antico delle launeddas di Andrea Pisu, dall’organetto di Vanni Masala e dalla voce e chitarra di Jonny Porcheddu, riuniti nel progetto musicale Fantafolk Boghes. Un intreccio di strumenti e voci dedicato a tre artisti con percorsi diversi, scomparsi prematuramente ma uniti da un profondo legame con l’isola: Maria Carta, voce della memoria e dell’identità sarda; Andrea Parodi, interprete dalle melodie inconfondibili; e Francesco Pilu, “il menestrello nuragico”, che ha saputo custodire e innovare la musica popolare.

«Questo video non vuole essere un semplice omaggio alla loro memoria, ma un modo per farli vivere per sempre – ha dichiarato il presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras –. Vogliamo celebrare tre artisti indimenticabili che hanno contribuito a far conoscere la nostra cultura, la nostra musica e la nostra identità anche oltre i confini dell’isola. Maria Carta, Andrea Parodi e Francesco Pilu sono parte del nostro patrimonio culturale e umano. Ricordarli e mantenere viva la loro eredità artistica è un impegno che sentiamo profondamente e che vogliamo condividere con tutti i sardi».

Per la Fondazione non si tratta solo di un gesto di riconoscenza. «È un dovere, perché custodire la memoria di chi ha dato tanto alla propria terra significa custodire l’identità, la cultura e le radici dell’isola – ha proseguito Marras –. A Maria, Andrea e Francesco va l’abbraccio riconoscente della Fondazione: la loro arte e la Sardegna che hanno saputo raccontare continueranno a vivere per sempre nel cuore di tutti noi».

Il progetto Fantafolk Boghes e l’esibizione dal vivo In questa direzione si inserisce il lavoro dei Fantafolk Boghes, nato per valorizzare la tradizione musicale isolana aprendola a nuove sonorità e arrangiamenti contemporanei. «Il progetto nasce per accrescere il nostro repertorio strumentale con organetto e launeddas, aggiungendo le canzoni e la voce di Jonny – ha spiegato Vanni Masala, intervenuto durante l’incontro insieme ad Andrea Pisu e Jonny Porcheddu –. L’idea è quella di abbracciare tutta la tradizione sarda, rivisitata in chiave moderna con testi storici come “No potho reposare”, che è una delle canzoni sarde più belle e da cui stiamo partendo».

Nel corso della presentazione, alla quale hanno preso parte anche i familiari dei tre artisti omaggiati, il trio si è esibito in alcuni brani coinvolgendo Jasmin Ghera, giovane trombettista e concertista sassarese avviata a una carriera internazionale e recentemente premiata come una delle Feminas 2026 da Donne Coldiretti Sardegna.