Alghero, l’Intelligenza Artificiale entra nel Comune: al via l’esame del primo regolamento

Alghero muove un passo importante verso un utilizzo consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. La Prima Commissione Consiliare ha avviato ieri l’esame della proposta di Regolamento comunale per la governance e l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, un testo che punta a definire regole, responsabilità e garanzie nell’impiego di queste tecnologie da parte dell’Ente. La proposta è il risultato del lavoro portato avanti dall’assessora con delega alla Transizione Digitale Raffaella Sanna, con il supporto del CED comunale e del Responsabile di riferimento, che hanno contribuito alla costruzione di un quadro regolamentare capace di coniugare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica con le esigenze di sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti.

Un percorso che colloca Alghero tra i primi Comuni della Sardegna ad affrontare in maniera organica la regolamentazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale al proprio interno e che si inserisce nel quadro definito dalla normativa europea e nazionale in materia di Intelligenza Artificale (AI Act, Legge 132 del 2025, Linee Guida AgID) e dalla legge regionale n. 6 del 12 marzo 2026, con la quale la Regione Sardegna ha disciplinato la promozione, lo sviluppo sostenibile e il governo dell’IA nel territorio regionale, con particolare attenzione anche agli enti locali, prevedendo supporto tecnico, organizzativo e formativo per accompagnarli nell’adozione di queste tecnologie.

Il Comune di Alghero, così come previsto nella proposta di regolamento che sarà oggetto di ulteriore confronto e discussione prima dell’approdo in Consiglio Comunale, adotta e utilizza sistemi di IA nel rispetto dei principi di legalità, finalità istituzionale, necessità, proporzionalità, qualità del servizio, buon andamento, imparzialità, non discriminazione, parità, accessibilità. L’IA è utilizzata solo ed esclusivamente come strumento di supporto e non quale fonte autonoma di decisioni, valutazioni o motivazioni, secondo un percorso graduale, documentato e fondato su un’esigenza effettiva dell’Ente. Per ogni caso d’uso sarà indicato il beneficio atteso per utenti, personale, qualità del procedimento ed efficacia del servizio, nonché l’alternativa non IA considerata.

“L’intelligenza artificiale è già da anni parte della nostra quotidianità, anche se spesso non ne siamo consapevoli, e sta entrando progressivamente anche nel lavoro delle pubbliche amministrazioni. Rappresenta un’opportunità concreta per migliorare i servizi, semplificare le procedure e rendere più efficiente il lavoro degli uffici, che hanno colto da subito con enorme apertura questo cambiamento. Ma proprio per questo è necessario averne piena conoscenza e consapevolezza e stabilire regole chiare, perché l’innovazione deve sempre accompagnarsi alla tutela dei diritti, alla trasparenza e alla responsabilità delle persone”, sottolinea l’Assessora Raffaella Sanna.

Il regolamento affronta diversi aspetti: dalla protezione dei dati personali alla sicurezza dei sistemi, dalla formazione del personale alla supervisione umana delle decisioni, requisito fondamentale. Prevede inoltre un Registro comunale dei sistemi di intelligenza artificiale e strumenti di monitoraggio e controllo.

Il lavoro della Commissione è soltanto all’inizio. La prima seduta ha aperto un confronto costruttivo che proseguirà con l’approfondimento dei singoli articoli e la valutazione di possibili integrazioni, con particolare attenzione alla trasparenza verso i cittadini, all’accessibilità dei servizi, al coinvolgimento delle persone con disabilità e delle associazioni rappresentative, nonché al ruolo del Consiglio comunale nell’indirizzo e nella verifica dell’applicazione del regolamento.

“Il lavoro svolto dall’assessora Sanna e dagli uffici ci consegna una base importante sulla quale la Commissione può ora sviluppare il proprio approfondimento. Credo sia fondamentale che il Consiglio comunale sia parte attiva di questo percorso, perché non stiamo discutendo soltanto di strumenti informatici, ma anche del modo in cui il Comune esercita le proprie funzioni e si rapporta con i cittadini. Il nostro compito è contribuire a rendere queste regole chiare, concretamente applicabili e capaci di accompagnare l’evoluzione delle tecnologie”, commenta la Presidente della Commissione Giusy Piccone. L’obiettivo è arrivare a un testo condiviso, che consenta al Comune di cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale mantenendo al centro le persone, i loro diritti e la responsabilità delle istituzioni.