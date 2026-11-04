Alghero legge – Sant Jordi 2027»: la Giunta partecipa al bando del Ministero della Cultura

Promuovere la lettura, portare i libri fuori dai luoghi tradizionali, valorizzare la tradizione e rinsaldare quel ponte storico, culturale e linguistico che da secoli unisce Alghero e la Catalogna. Con questi obiettivi nasce il progetto culturale del Comune di Alghero che partecipa al bando “Città che legge” del CEPELL (Centro Per il Libro e la Lettura) del Ministero della Cultura, nato per promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura attraverso azioni coordinate delle varie strutture presenti sul territorio. La partecipazione al bando è contenuta nella delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale che, su proposta dell’Assessora alla Cultura Raffaella Sanna, ha presentato il progetto “Alghero legge – Sant Jordi 2027”.

Alghero, in qualità di Comune capofila, si presenta alla 10ª edizione del bando con la proposta ideata dall’Associazione Itinerandia, partner principale. Il bando si rivolge ai Comuni che, come Alghero, hanno ottenuto per il triennio 2024-2026 la qualifica di “Città che legge” e il progetto intende valorizzare il legame storico e culturale tra Alghero e la Catalogna attraverso la promozione della lettura, della lingua catalana di Alghero e la celebrazione della festa di Sant Jordi (23 aprile), la “Giornata dei libri e delle rose”, prevedendo un ricco calendario di attività diffuse che si svilupperanno tra i mesi di marzo e maggio 2027.

“Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere e sensibilizzare alla lettura un pubblico quanto più esteso e diversificato”, spiega l’Assessora Sanna. “La proposta che abbiamo presentato insieme a Itinerandia – aggiunge – è molto articolata e prevede il coinvolgimento delle scuole, delle biblioteche, delle librerie cittadine, ma anche di diverse associazioni, attraverso letture diffuse e scambi intergenerazionali, in un grande progetto di comunità nato per portare la lettura tra tutti e praticarla come strumento di condivisione e scambio, come momento per stare insieme, abbattendo le barriere e stimolando la curiosità di cittadini di tutte le età, con un’attenzione anche questa volta all’unicità della nostra identità linguistica e allo storico legame con la Catalogna”.

La misura promossa dal CEPELL mette a disposizione risorse destinate a finanziare e sostenere progetti virtuosi ed esemplari dedicati alla valorizzazione del libro e alla promozione della lettura, con l’obiettivo prioritario di strutturare e far crescere nei diversi territori un ecosistema locale favorevole alla cultura del libro. Tra le finalità strategiche dell’avviso figura infatti la creazione di veri e propri circuiti culturali integrati, capaci di attivare reti di collaborazione stabili tra amministrazioni comunali, istituti scolastici, biblioteche, enti e associazioni del Terzo Settore.