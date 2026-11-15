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Alghero, la Bibliorosa ospita Massimiliano Fois per la presentazione del saggio “Fratelli nel Silenzio”

Proseguono gli appuntamenti culturali promossi dalla Bibliorosa. Giovedì alle ore 18.30, negli spazi del salone parrocchiale della Chiesa del Rosario, lo storico e scrittore Massimiliano Fois presenterà al pubblico il suo saggio “Fratelli nel Silenzio. Massoneria e associazioni filantropiche ad Alghero”, pubblicato da Nemapress.

Giunto alla sua seconda edizione e arricchito dalla prefazione di Annita Garibaldi Jallet, il volume ripercorre le tappe dello sviluppo e del progresso della città catalana in un arco temporale compreso tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento.

Nel corso della serata l’autore dialogherà con la critica letteraria e saggista Neria De Giovanni, presente all’incontro anche nella sua veste di editrice dell’opera. L’ingresso all’evento è libero.

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