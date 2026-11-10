Alghero, incendio in un condominio: domate le fiamme nel piano interrato

Momenti di apprensione in mattinata all’interno di una palazzina di via Manca, dove si è sviluppato un rogo nella zona interrata dello stabile. L’allarme è scattato intorno a metà mattina, mobilitando prontamente i soccorsi. I vigili del fuoco del presidio locale sono riusciti ad arginare tempestivamente il focolaio prima che l’incendio potesse estendersi ai piani superiori della struttura. Completata l’estinzione del rogo, la squadra d’emergenza ha messo in sicurezza la zona interessata.

Non si contano intossicati né feriti. Presenti sul luogo dell’evento anche gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e supportare le verifiche sulle origini dell’accaduto, tuttora in fase di accertamento.

Nella foto: immagine d’archivio