Alghero, i comitati incalzano la Asl: «Subito la Lungodegenza nei locali dell’ex Oncologia»

Passare dalle promesse sulla carta all’apertura concreta dei posti letto. È l’appello rivolto alla direzione della Asl da quattro comitati cittadini – Comitato a difesa della salute, Comitato nuovo ospedale, Comitato fiocchi azzurri fiocchi rosa e Comitato uniti contro la chiusura dell’ospedale Marino – che tornano a chiedere l’attivazione immediata del servizio di Lungodegenza all’Ospedale Civile di Alghero.

Al centro della questione c’è una necessità ormai strutturale per il territorio: garantire assistenza ospedaliera ai pazienti anziani e fragili che, superata la fase acuta della malattia, non sono ancora pronti per il rientro a casa o per l’affidamento ai servizi territoriali e agli ospedali di comunità.

La soluzione a portata di mano Secondo i comitati, la strada per sbloccare un’attesa che dura da anni è già tracciata. La proposta è chiara: riassegnare al reparto di Medicina gli spazi un tempo occupati dall’Oncologia, destinandoli direttamente alla Lungodegenza. Un’operazione che, sottolineano i firmatari, ricalca esattamente quanto già previsto dalla programmazione sanitaria della Asl per il triennio 2026-2028, che colloca i nuovi posti letto proprio in prossimità della Medicina.

Le richieste ai vertici sanitari Per superare lo stallo, i comitati chiedono alla dirigenza aziendale di agire senza ulteriori rinvii lungo una linea precisa. Il primo passo consiste nel riassegnare gli spazi dell’ex Oncologia alla Medicina per rendere il nuovo servizio funzionalmente collegato al reparto, in piena coerenza con i piani aziendali. Parallelamente, i firmatari sollecitano la definizione esatta del numero dei posti letto e il reperimento del personale medico, infermieristico e di supporto indispensabile per il funzionamento della struttura, accompagnati da un cronoprogramma certo sul recupero dei locali e sull’effettiva apertura.

«Alghero ha bisogno di una Lungodegenza pienamente operativa», ribadiscono in conclusione i rappresentanti dei quattro comitati, sollecitando la Asl a dare seguito agli impegni assunti per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia.