Alghero, Futuro Nazionale all’attacco: «Senza voli la destagionalizzazione resta uno slogan»

Il Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero interviene con una nota critica nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, contestando le politiche sulla destagionalizzazione turistica e denunciando il ridimensionamento dei collegamenti aerei nella stagione autunnale.

Secondo gli esponenti del Comitato, con la fine dell’estate si ripete puntualmente lo svuotamento della città e lo scalo algherese subisce «un pesantissimo ridimensionamento dell’offerta di voli», aggravato dalle criticità della continuità territoriale. Una situazione che, a giudizio di Futuro Nazionale, mette in discussione la strategia della Giunta comunale, incentrata fin dall’insediamento sullo sport e sui grandi eventi come «leva strategica di sviluppo e destagionalizzazione».

Pur precisando di non contestare in sé le manifestazioni sportive né di attribuire al Comune la responsabilità esclusiva sulle rotte aeree, il Comitato 221 critica l’approccio politico dell’esecutivo cittadino: «Organizzare un grande evento sportivo e garantire la presenza di atleti, accompagnatori e spettatori per qualche giorno non equivale automaticamente a generare sviluppo turistico destagionalizzato. Un evento può produrre visibilità, ma senza collegamenti, servizi, infrastrutture, strutture ricettive aperte e una programmazione capace di attrarre visitatori nel tempo, rischia di esaurirsi in una costosa parentesi a spese di tutti i cittadini ma a beneficio di pochi».

Nella nota si richiama inoltre il punto 7 del programma elettorale del campo largo relativo al rilancio e alla difesa dello scalo aeroportuale, chiedendo quali richieste formali, incontri o sollecitazioni siano stati portati avanti nei tavoli regionali e con i vertici di Sogeaal per evitare l’isolamento della città.

Rivolgendosi direttamente al sindaco Cacciotto e all’assessore alla Programmazione Strategica Enrico Daga, Futuro Nazionale sollecita risposte puntuali su quattro fronti: «Quanto è costata complessivamente la programmazione dei grandi eventi sportivi ai cittadini? Quante presenze turistiche e quanti pernottamenti aggiuntivi sono stati generati nei periodi di bassa stagione? Quanti collegamenti aerei e quante frequenze aggiuntive sono stati attivati o mantenuti grazie a questa strategia? Quali iniziative concrete sono state assunte dal Comune per scongiurare il progressivo ridimensionamento dei collegamenti invernali?».

«Il Comitato 221 di Futuro Nazionale Alghero non chiede dichiarazioni, ma dati. Non chiede altre conferenze stampa, ma risultati verificabili», prosegue il documento, evidenziando come la città disponga già tutto l’anno di clima mite, patrimonio storico, archeologico, aree naturali ed enogastronomia, ma necessiti di una visione capace di riempire alberghi, ristoranti e attività commerciali oltre i tre mesi estivi.

«La destagionalizzazione non si proclama ma si costruisce e soprattutto si misura – conclude il Comitato 221 –. Se i risultati ci sono, la Giunta Cacciotto li dimostri: numeri, costi e ricadute economiche alla mano. Se non ci sono, il Sindaco Cacciotto e l’assessore Daga abbiano il coraggio di ammetterlo: ad Alghero le promesse hanno corso molto più dei fatti e la destagionalizzazione turistica fuori dalla stagione balneare è rimasta solo l’ennesimo slogan da campagna elettorale».