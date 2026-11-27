Alghero festeggia i 94 anni di “Ciù” Angelino Priami, memoria storica della boxe isolana

Un traguardo straordinario per una vera e propria icona dello sport algherese. “Ciù” Angelino Priami ha tagliato il nastro dei 94 anni, festeggiando l’importante ricorrenza circondato dal calore dei suoi cari, di alcuni storici amici e dei giovani e più anziani atleti della sua palestra. Un momento di grande commozione che ha riunito diverse generazioni di boxeur e volti legati alla sua lunga storia personale e sportiva, a testimonianza della stima e della riconoscenza che l’intera città nutre verso un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel pugilato nazionale.

Nato nella Riviera del Corallo il 23 novembre 1931, Priami ha iniziato la sua avventura sul quadrato nel lontano 1948, tesserandosi con la Federazione Pugilistica Italiana tra le fila del sodalizio cittadino. Le sue doti tecniche emersero fin dai primi passi: già l’anno successivo si fece notare ai tricolori novizi, per poi aggiudicarsi, nel 1953 durante la leva militare a Napoli, il titolo regionale campano. L’apice del percorso tra i dilettanti giunse però nel 1955 con la conquista della cintura italiana nella categoria dei pesi gallo. Archiviata questa prima fase agonistica dopo aver sostenuto ben 63 match, nell’autunno del 1956 passò al professionismo, chiudendo l’attività sul ring nel settembre 1960 con uno score di nove successi, cinque pari e cinque battute d’arresto in diciannove incontri.

Abbandonati i guantoni da combattimento, la passione per la boxe si è trasformata in una vocazione all’insegnamento. Ottenute le qualifiche federali di istruttore all’inizio degli anni Sessanta, ha preso in mano le redini della scuola pugilistica algherese, rendendola un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni di ragazzi e un autentico vivaio di talenti capaci di imporsi anche oltre i confini nazionali. Al fianco del collega Franco Mulas, ha seguito da vicino la preparazione di atleti di primo piano come Silanos, Chessa e lo stesso Tore Burruni.

Proprio il profondo legame umano e professionale con l’indimenticato campione mondiale ha segnato una stagione irripetibile per il pugilato sardo. Un’amicizia fraterna che Priami ha voluto onorare nel 2004, all’indomani della perdita di Burruni, intitolando proprio al suo nome la storica palestra algherese: un’eredità sportiva e umana che ancora oggi unisce familiari, amici, giovani e veterani nel celebrare il loro storico maestro.