Alghero, esame Nuorese per continuare a correre: i giallorossi a caccia del quinto sigillo di fila

Una sfida dal fascino intramontabile inaugura una delle settimane più intense e significative dell’intera stagione. Domani, sabato 21 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15 allo Stadio Comunale di Budoni, l’Alghero affronterà la Nuorese nell’anticipo dell’11ª giornata di andata del campionato di Eccellenza.

La formazione guidata da mister Giorico arriva all’appuntamento lanciata da uno straordinario ruolino di marcia. Reduce da quattro vittorie consecutive — culminate nel successo casalingo per 1-0 firmato da una magia di Sagardia contro il Calangianus —, l’Alghero occupa attualmente la quarta posizione in classifica a quota 19 punti, in piena scia delle battistrada. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e alla solidità espressa nelle ultime uscite, mantenendo altissima la soglia dell’attenzione.

Quello tra Nuorese e Alghero resta un autentico classico del calcio sardo, un confronto carico di storia e tradizione che va ben oltre i numeri della graduatoria attuale. La compagine barbaricina naviga infatti nella parte bassa della classifica con 8 punti all’attivo: un avversario ferito e affamato di riscatto, dunque, da affrontare con il massimo rispetto e senza alcun calo di tensione.

La trasferta contro i verdazzurri rappresenta inoltre il primo atto di un ciclo ravvicinato ad altissima tensione che metterà alla prova la tenuta e le ambizioni dei giallorossi. Appena quattro giorni dopo l’anticipo di sabato, mercoledì pomeriggio, Baraye e compagni saranno infatti impegnati sul campo del Santa Teresa nella decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia (ripartendo dal 2-0 dell’andata al “Mariotti”), mentre la domenica successiva torneranno davanti al proprio pubblico per il big match d’alta quota contro l’attuale capolista, l’Ilvamaddalena.

Per l’Alghero sarà fondamentale ragionare una partita alla volta, concentrando intanto tutte le energie sull’ostacolo Nuorese per continuare a correre nelle zone nobili della classifica.