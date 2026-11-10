Alghero e Olmedo in piena emergenza medici di famiglia: oltre 6.000 pazienti senza assistenza

La situazione della medicina territoriale nel distretto di Alghero registra numeri che richiedono attenzione costante, in particolare nell’ambito 2.3 che comprende i comuni di Alghero e Olmedo. Attualmente sono in servizio ventitré medici di medicina generale, tra cui un professionista con contratto a tempo determinato entrato in servizio nei primi giorni di novembre. A fronte di questa dotazione organica, alla data odierna risultano circa seimiladuecento cittadini sprovvisti di un medico di famiglia titolare.

Per fronteggiare il disagio e assicurare la continuità assistenziale, la Asl di Sassari fa affidamento sugli Ambulatori Straordinari di Continuità Territoriale, meglio noti come Ascot. Attraverso queste strutture viene garantito un presidio settimanale di cinquantaquattro ore, un volume di attività che equivale idealmente all’apporto di tre medici di medicina generale, offrendo così un punto di riferimento fondamentale per la popolazione priva di assistenza fissa.

Sul fronte delle soluzioni strutturali, lo scorso mese di settembre è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il bando straordinario per l’assegnazione degli incarichi vacanti nell’ambito del ruolo unico di assistenza primaria per il 2026. L’iniziativa regionale ha messo a bando cinquecentosessantuno sedi in tutta l’isola, di cui centosedici concentrate nella Asl di Sassari e quattordici specificamente destinate all’ambito di Alghero e Olmedo, con l’obiettivo di colmare le carenze storiche di organico.

Nel frattempo, per accelerare i tempi di copertura, Ares Sardegna emette periodicamente manifestazioni d’interesse dedicate agli incarichi provvisori di assistenza primaria. Per l’ambito 2.3 l’ultimo avviso pubblico, consultabile sul sito ufficiale di Ares Sardegna, si è chiuso a inizio ottobre, ma la normativa consente ai medici interessati di presentare la propria candidatura in qualsiasi momento fino all’effettivo conferimento dell’incarico.

In attesa che le procedure di assegnazione definitiva vadano a regime, i cittadini possono continuare a rivolgersi agli ambulatori straordinari attivi sui territori comunali.

Ad Olmedo il servizio è disponibile il lunedì dalle 10:30 alle 18:30, il martedì dalle 11:00 alle 16:00, il mercoledì dalle 14:00 alle 19:00, il giovedì dalle 14:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Ad Alghero gli orari di apertura prevedono il lunedì dalle 15:00 alle 18:00, il martedì dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00, il mercoledì dalle 14:30 alle 18:30, il giovedì dalle 15:30 alle 18:30 e il venerdì con doppio turno dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 19:00.