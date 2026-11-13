Alghero, due mesi di controlli dei Carabinieri: 3 arresti, armi sequestrate e una pizzeria a rischio chiusura

Tre arresti, diciannove denunce e sanzioni che superano i ventimila euro. È questo il risultato di due mesi di controlli intensivi condotti tra ottobre e novembre dai Carabinieri della Compagnia di Alghero, affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e dai reparti specializzati NAS e NIL di Sassari. L’operazione ha passato al setaccio strade, luoghi di ritrovo e attività commerciali della città per contrastare reati e irregolarità. Complessivamente sono state identificate 310 persone e verificati 168 veicoli.

Arresti e denunce Sul fronte della sicurezza e del contrasto alla violenza di genere, i militari hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di lesioni, minacce e ripetute violazioni del divieto di avvicinamento alle vittime di maltrattamenti in famiglia. Per tutti si sono aperte le porte del carcere di Sassari-Bancali. Altre diciannove persone sono state invece denunciate a piede libero per reati diversi: si va dall’evasione dai domiciliari alla truffa, passando per la guida in stato d’ebbrezza, il danneggiamento con incendio, il porto abusivo di coltelli e uno scippo messo a segno ai danni di una viaggiatrice alla stazione ferroviaria.

Armi e droga Durante le perquisizioni nelle abitazioni e su strada sono stati sequestrati diversi oggetti pericolosi e munizioni: due pistole senza tappo rosso, 544 tra proiettili a salve e ogive per armi da fuoco, un tirapugni, un manganello telescopico e vari coltelli a serramanico. Rinvenuti anche circa 15 grammi di droga tra hashish e marijuana.

Controlli stradali e ispezioni nei locali Lungo le principali vie d’accesso ad Alghero, i posti di blocco hanno portato a 13 multe per violazioni al Codice della Strada, al ritiro di 5 patenti (con 49 punti decurtati) e a due segnalazioni in Prefettura per consumo personale di stupefacenti. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche i locali pubblici. Cinque ispezioni nella ristorazione, svolte insieme a NAS e NIL, hanno fatto emergere pesanti irregolarità igieniche e il mancato rispetto delle norme sull’autocontrollo alimentare (HACCP). In una pizzeria, infine, la scoperta di lavoratori in nero ha fatto scattare multe per oltre 20mila euro e la richiesta di sospensione dell’attività.