Alghero: decine di auto vandalizzate, nel mirino anche un mezzo delle Poste

Mattinata di amare sorprese e rabbia quella di ieri per molti residenti della Riviera del Corallo, costretti a fare i conti con i danni causati da un raid notturno che ha colpito numerose vetture in sosta. Fin dalle prime ore del giorno, gli uffici della Polizia Locale sono stati presi d’assalto da una lunga fila di proprietari decisi a formalizzare la denuncia dopo aver ritrovato i propri mezzi con i cristalli ridotti in mille pezzi.

L’azione si è sviluppata lungo un itinerario piuttosto ampio che ha toccato diverse arterie urbane: dai rioni intorno alla Pivarada fino a via Vittorio Emanuele, passando per via Mazzini e via Cellini. Tra i mezzi colpiti figura anche un furgone adibito al servizio postale, dal quale, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata asportata parte della corrispondenza in consegna.

Il bilancio esatto dei mezzi danneggiati è ancora in fase di aggiornamento, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire il movente del gesto. Resta infatti da stabilire se dietro l’accaduto ci sia la volontà di rubare oggetti lasciati negli abitacoli oppure se si sia trattato di pura furia distruttiva.

Una svolta nelle indagini potrebbe arrivare a breve grazie ai sistemi di sicurezza privati. I filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona avrebbero infatti immortalato il presunto autore: si tratterebbe di un individuo solitario che, muovendosi a piedi lungo le vie cittadine, avrebbe infranto sistematicamente i finestrini delle auto incontrate sul proprio cammino.