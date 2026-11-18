Alghero, crocevia di storie e tradizioni: Tonino Budruni racconta la vita quotidiana della città

Venerdì prossimo, 20 novembre ore 18:00 presso la sala conferenze del Quarter il secondo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla memoria collettiva della città, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. “Vita quotidiana di Alghero, dalle origini al XX secolo”: è il tema su cui Tonino Budruni incentrerà il focus, con un’analisi del cuore pulsante della città, crocevia di scambi, culture e tradizioni marinare.

Gli appuntamenti del ciclo di conferenze tenute dallo storico, saggista e scrittore algherese che cura e conduce l’intera serie di incontri organizzati dall’Associazione T.E.S.A. rappresentano un’occasione particolare per riscoprire usi, costumi e trasformazioni sociali della nostra comunità.

Le prossime tappe del percorso riguardano Alghero e il Mediterraneo (Mercoledì 25 novembre, ore 18:00), La rivolta popolare di Alghero – Con l’analisi di un documento inedito del 1945 (Venerdì 27 novembre, ore 18:00), Dal chicco di grano al pa punyat – storia del pane ad Alghero (Giovedì 3 dicembre, ore 18:00) La Lepanto Cecchini (Venerdì 11 dicembre, ore 18:00) – Incontro conclusivo dedicato alla ristorazione algherese nel mondo.