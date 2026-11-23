Alghero conquista la Lombardia con un documentario tra storia, ricerca e innovazione

“Alghero, città del vento e del corallo, fra storia, cultura e innovazione” è approdata in Lombardia attraverso un documentario dal taglio inedito. L’iniziativa, promossa dal Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” di Magenta e dal Centro Sociale Culturale Sardo di Milano, ha segnato sabato scorso il sesto appuntamento annuale del progetto “Promozione della Sardegna attraverso i territori, Storie e Persone”, avviato nel 2021. L’incontro, ospitato nella sala convegni dell’hotel Diamante, ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini sardi e lombardi, affiancati dai rappresentanti delle istituzioni locali.

Il filmato — curato da Antonello Argiolas (presidente onorario del circolo di Magenta) e Giovanni Cervo (presidente del circolo di Milano), e realizzato da Carmìna Conte e Daniele Arca — ha restituito un ritratto della Riviera del Corallo che va ben oltre la tradizionale vocazione turistica e la bellezza del paesaggio. Accanto all’identità storica, linguistica e alle eccellenze dell’agroalimentare, del vino, dell’olio e della lavorazione del corallo, il documentario ha acceso i riflettori sul fronte della ricerca e dell’innovazione: dal Centro Ricerche di Porto Conte, che ospita i laboratori di circa quaranta aziende, fino alle realtà produttive e artigianali proiettate sui mercati internazionali, come la realizzazione di tavole da surf in materiali totalmente ecocompatibili e la produzione di sandali esclusivamente in pelle.

All’evento sono giunti i saluti istituzionali della presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, e dell’assessora regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Desirè Alma Manca, entrambe impossibilitate a presenziare. Nel messaggio dell’assessora Manca, letto da Silvia Bianchi (responsabile giovani del Circolo di Magenta), è stato evidenziato come il percorso costruito dai due circoli lombardi restituisca visibilità «non soltanto alle bellezze paesaggistiche e al patrimonio storico e culturale della Sardegna, ma soprattutto alle persone, alle competenze, alle esperienze imprenditoriali e alle energie che ne alimentano il presente e ne costruiscono il futuro». Nel testo è stato inoltre ribadito il ruolo strategico delle comunità fuori dall’isola: «L’emigrazione organizzata rappresenta una risorsa preziosa: non soltanto custode della memoria e dell’identità, ma anche rete di relazioni, competenze e opportunità capace di promuovere la Sardegna, rafforzarne la presenza e creare nuove connessioni con i territori».

Parole di apprezzamento e sostegno per l’attività dei circoli sono arrivate anche da Sara Nicole Cancedda, presidente di SEU (Sardi Emigrati Uniti), realtà che di recente ha celebrato il suo primo Congresso nazionale a Firenze.

«Siamo più che soddisfatti del risultato ottenuto e della qualità di quanto presentato alla platea, oltre al prezioso contributo di quanti sono intervenuti nel convegno», hanno dichiarato Antonello Argiolas e Giovanni Cervo. I due promotori hanno poi guardato alle prossime tappe: «Alla luce del successo dell’iniziativa stiamo pensando a un ulteriore sviluppo di tutte le potenzialità di questo tipo di lavoro, attraverso l’utilizzo delle più moderne forme di comunicazione. Il progetto è stato realizzato, in parte, con il contributo della Regione Sarda, ma soprattutto con l’impegno personale e volontario e con diverse modalità di autofinanziamento e sponsorizzazione. Stiamo cercando di rafforzare e migliorare il coordinamento con tutti i circoli della Lombardia, sia per l’organizzazione degli eventi futuri, che oggi pesa solo sui due nostri circoli, sia per una più ampia ed efficace diffusione».

Numerosi gli interventi istituzionali e tecnici che hanno arricchito il dibattito. Il presidente del Consiglio Comunale di Magenta, Luca Aloi, e il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, hanno rimarcato la solidità e il valore del rapporto instaurato nel tempo tra i circoli sardi, il tessuto associativo e le amministrazioni locali lombarde. In collegamento da Alghero è intervenuta l’assessora al Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ornella Piras, illustrando i progetti dell’amministrazione comunale per uno sviluppo economico armonico e rispettoso dell’ambiente. Spazio anche ai collegamenti e alla mobilità con Mattia Lilliu, amministratore unico di Sardinia Routes, che ha fatto il punto sulla piena operatività della nuova società dedicata alla bigliettazione verso l’isola per i circoli aderenti a SEU.

A completare il parterre degli ospiti sono intervenuti Alessandra Casu, prorettrice dell’Università di Sassari e docente di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Alghero (prima in Italia secondo le classifiche CENSIS); Emiliano Orrù, presidente del Parco Naturale Regionale di Porto Conte; la cantautrice Franca Masu, ambasciatrice della world music e del canto in lingua algherese-catalana; l’enogastronomo Raimondo Mandis, componente dello staff dell’Assessorato regionale al Turismo, e Tonino Mulas, figura storica del mondo dell’emigrazione sarda.