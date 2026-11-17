Alghero, conferenza al Parco di Porto Conte su rapaci e uccelli marini

«Rapaci e uccelli marini nel Parco Naturale Regionale di Porto Conte e nell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Stato di conservazione, valori, biodiversità e prospettive di scenario nella centralità del Mediterraneo». È questo il titolo della conferenza in programma venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 10:00, presso Casa Gioiosa, sede istituzionale del Parco di Porto Conte. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e confronto dedicato allo stato delle conoscenze sui rapaci e sugli uccelli marini, specie che stanno consolidando sempre più la propria presenza all’interno delle due aree protette, terrestre e marina.

All’incontro interverranno il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, il direttore Giulio Plastina, i rappresentanti istituzionali del territorio e i tecnici dell’Azienda speciale, affiancati dagli esperti che negli anni hanno curato studi, ricerche, monitoraggi e progetti scientifici sulle diverse specie presenti nell’area.

Il territorio si sta affermando come un polo di riferimento per l’avifauna nel nord-ovest della Sardegna, assumendo un ruolo di rilievo nello scenario mediterraneo. A Capo Caccia, infatti, è presente la seconda colonia più importante del Mediterraneo dell’Uccello delle Tempeste, specie oggetto di approfonditi studi scientifici mirati anche a mapparne le rotte di foraggiamento.

La conferenza sarà inoltre l’occasione per illustrare i risultati raggiunti e le prospettive legate alla nidificazione del Falco pescatore che, a oltre cinque anni dalla prima segnalazione, può oggi contare su quattro nidi produttivi. Particolare attenzione sarà riservata anche alla presenza ormai stabile dell’Avvoltoio capovaccaio, dato di particolare interesse nel panorama faunistico regionale. Tra i temi al centro dei lavori figurano inoltre le azioni di rafforzamento della popolazione del Grifone e gli interventi di derattizzazione delle piccole isole, fondamentali per la salvaguardia dei siti di nidificazione della Berta maggiore e dello stesso Uccello delle Tempeste.

L’appuntamento consentirà di fare il punto sulle attività di ricerca e conservazione, condividere i risultati conseguiti e delineare le prospettive future per la tutela del patrimonio naturalistico, confermando il ruolo strategico del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana nella salvaguardia degli ecosistemi mediterranei. Un ringraziamento per il sostegno alle attività è rivolto agli enti finanziatori — Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente — e ai partner privati: Fondazione Gioia e Carlo, Fondazione Una, Cogedi S.p.A., Acqua Uliveto – Rocchetta e UIZA (Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari).