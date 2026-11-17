Alghero, bonifica sulla scogliera della litoranea sud: in azione i volontari del Grup Espeleològic

Dopo l’intervento della primavera 2025, l’azione straordinaria acrobatica sulla litoranea Alghero Bosa, in uno dei tratti più caratteristici della scogliera che porta al Canal de l’Home Mort, si ripete con il gruppo di esperti rocciatori algheresi che si è calato nelle parti della costa particolarmente gravate da rifiuti di ogni genere. La quantità di rifiuti recuperata si è rivelata di un livello ancora consistente. Grazie all’intervento dei volontari del Grup Espeleològic Alguerés, ieri mattina si è dato corso ad un intervento di prelievo.

L’azione è stata organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune, sotto il coordinamento dell’Assessore Raniero Selva. “Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà ci costringe a programmare interventi di questo tipo – afferma l’Assessore – in una zona tra le più belle della nostra litoranea sud. L’ambiente e la bellezza della nostra costa sono gioielli da preservare e vogliamo ringraziare i ragazzi che si sono prodigati in questa attività di grande utilità collettiva”. Diversi metri cubi di rifiuti sono stati portati allo smaltimento dagli operatori della Ciclat, frutto di una mattinata di lavoro piuttosto difficoltoso a causa dell’asperità delle pareti. Resta ancora da fare con la programmazione di altri interventi mirati vista la presenza di rifiuti su altre parti della scogliera.