Alghero, arriva il “Bonus Nuovi Nati”: a disposizione 112 mila euro per i nati nel 2025

L’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, nell’ambito dell’Attività dei Servizi Sociali guidato dall’Assessora Maria Grazia Salaris, promuove una misura comunale di sostegno alla natalità denominata “Bonus Nuovi Nati – Sostegno alla Natalità e alle Famiglie”, finalizzata a sostenere economicamente i nuclei familiari con figli nati nell’anno 2025 e residenti nel territorio comunale. L’intervento è finanziato con risorse del bilancio comunale pari 112.000,00 euro. Le domande possono essere presentate fino alle ore 14:00 del 20 novembre.

Possono presentare domanda i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di minori nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025; il minore deve possedere i requisiti di residenza nel Comune di Alghero; il richiedente deve essere genitore o esercente la responsabilità genitoriale del minore per il quale viene richiesto il contributo; il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE ordinario 2026, in corso di validità alla data di presentazione della domanda; il valore dell’ISEE ordinario 2026 non deve essere superiore a € 30.000,00.

L’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Alghero, nel quale sono indicati i requisiti di accesso alla misura e le modalità di presentazione delle domande, che dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Alghero, accedendo al procedimento dedicato “Bonus Nuovi Nati – Sostegno alla Natalità e alle Famiglie”.