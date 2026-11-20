Alghero All Seasons, Di Gangi (FdI) «Bene il Patto per stagione. La Città Metropolitana di Sassari entri nel partenariato»

«Esprimo apprezzamento per il passaggio alla fase operativa del Patto Orizzonte Riviera del Corallo – Alghero All Seasons. La costituzione di un fondo dedicato e la scelta del Comune di Alghero di destinarvi una quota dell’imposta di soggiorno danno concretezza all’impegno per rafforzare i collegamenti aerei nei mesi di media e bassa stagione. Una stagione più lunga significa più continuità per le imprese, più mesi di lavoro e maggiori opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio». Lo dichiara Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia.

«In un progetto di questo respiro colpisce, però, che la Città Metropolitana di Sassari non figuri tra gli enti indicati nel partenariato. Il Comune di Sassari è rappresentato al tavolo. Alla Città Metropolitana, guidata dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, esponente del Partito Democratico, spetta una responsabilità distinta: rappresentare le istanze dei Comuni del territorio dell’ex Provincia di Sassari e concorrere alle scelte che riguardano l’area vasta. Chiedo a Mascia di promuovere l’adesione dell’ente e di assicurare la sua partecipazione al comitato guida» prosegue Di Gangi.

«È particolarmente significativo il coinvolgimento della Gallura attraverso la partecipazione del sistema aeroportuale di Olbia. La collaborazione tra gli aeroporti di Alghero e Olbia mostra quanto questa partita riguardi l’intero Nord Sardegna. Comuni, enti di area vasta, Camera di Commercio, gestori aeroportuali, associazioni di categoria e imprese hanno tutti un ruolo nel costruire un’offerta turistica capace di sostenere la crescita economica e sociale dei territori anche fuori dai mesi estivi».

«Mi auguro, infine, che venga approvata la proposta di legge per ripristinare l’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, nonché dei sindaci e dei consigli metropolitani. Restituire ai cittadini la scelta di chi li rappresenta negli enti di area vasta rafforzerebbe la responsabilità di questi ultimi di fronte alle comunità chiamate a rappresentare» conclude l’esponente di FdI.