Al via le elezioni per il nuovo Comitato di Quartiere di Sant’Agostino

Domenica 29 novembre si terrà la consultazione elettorale per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo del nuovo Comitato di Quartiere di Sant’Agostino, ad Alghero.

Il seggio sarà allestito presso la sala conferenze della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù, in Via S. Agostino n. 122, e resterà aperto in due fasce orarie per agevolare l’affluenza: la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di adesione, fissata alle ore 20:00 dello scorso 22 novembre, sono state ufficializzate nove candidature per il Consiglio Direttivo. I candidati, in ordine alfabetico, sono: Auriemma Luigi, Camerada Giovanni, Cardia Mondina, Caruso Alessandra, Galistu Luca, Paddeu Mario, Podda Giovanni Antonio, Solinas Veronica e Zinchiri Luigi.

Potranno esercitare il diritto di voto tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano residenti nel perimetro del Quartiere. Ogni elettore, munito di carta d’identità, potrà esprimere una sola preferenza oppure due preferenze, purché riferite a candidati di sesso diverso (un uomo e una donna).

Il presidente temporaneo, prof. Antonio Farris, e il segretario temporaneo, Luca Pais, rivolgono un appello sentito ai residenti del Quartiere affinché partecipino numerosi alla consultazione elettorale. Viene inoltre chiesta la massima condivisione dell’iniziativa per garantire la più ampia informazione e partecipazione possibile.