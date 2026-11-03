Al via a Sassari e Alghero i corsi di lingua e cultura catalana dell’Università

L’Università di Sassari riapre le iscrizioni per i nuovi corsi di lingua e cultura catalana, promossi in collaborazione con l’Institut Ramon Llull della Catalogna. Le lezioni, al via nel mese di novembre, si terranno nelle sedi di Sassari, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS), e ad Alghero, nella sede dell’Ateneu Alguerès.

L’offerta formativa è aperta sia agli studenti dell’Ateneo sia agli esterni interessati. Per gli iscritti all’Università di Sassari il superamento dell’esame finale garantisce il riconoscimento di 6 CFU; per tutti i partecipanti sarà inoltre possibile conseguire una certificazione di competenza linguistica con valore legale in Catalogna.

A curare l’insegnamento sarà la docente Ester Martí Sentañes. Il calendario didattico sarà affiancato da un programma di iniziative culturali rivolto agli studenti e alla cittadinanza delle due città.

Le adesioni possono essere formalizzate compilando il modulo di manifestazione d’interesse online. Gli uffici precisano che le iscrizioni resteranno aperte anche successivamente all’avvio delle lezioni tramite la medesima procedura telematica.