Aghero Academy, weekend in chiaroscuro: la DR2 vince all’overtime, stop per la DR1

Weekend dolce-amaro per l’Alghero Academy, che raccoglie una vittoria e una sconfitta nei rispettivi impegni di campionato. La formazione di DR1 cede sul parquet dell’Elmas, mentre la DR2 conquista due punti preziosi in casa al Pala Corbia superando il mai domo Ghilarza solo dopo un tempo supplementare.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Alghero Academy che, nella quinta giornata del torneo di DR1, cade sul campo del G.S.O. Elmas per 81-64. La gara resta in perfetto equilibrio fino all’intervallo lungo. Gli algheresi, ancora privi del loro uomo di maggior esperienza Bertolini (ai box per infortunio), riescono a rimanere in scia e a contenere le offensive dei padroni di casa. Nella seconda metà di gara, però, l’Elmas fa valere la qualità del proprio organico e una straordinaria precisione dal tiro da tre punti, piazzando l’allungo decisivo. Decisivo il blackout nel terzo quarto per gli uomini di coach Mastropietro, che riescono a ritrovare ordine e buone trame di gioco soltanto negli ultimi dieci minuti. Nonostante la reazione finale, l’Elmas gestisce il vantaggio e trattiene l’intera posta in palio.

Vittoria di carattere per l’Alghero Academy nel campionato di DR2. I ragazzi guidati da coach Nanni De Rosa superano al Pala Corbia il Basket Ghilarza per 78-74 al termine di un match intenso e ricco di capovolgimenti di fronte. Dopo tre quarti di battaglia, gli ospiti riescono ad agganciare il pareggio proprio a fil di sirena nei minuti regolamentari, trascinando la sfida ai supplementari. Nei 5 minuti extra entrambe le formazioni spendono le ultime energie per conquistare il successo, ma nel finale l’Alghero trova il guizzo vincente e porta a casa il bottino pieno. Due punti pesanti che, viste le numerose assenze nell’organico algherese, assumono un valore ancora più importante per il prosieguo del cammino.