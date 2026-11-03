Aeroitalia lascia la Sardegna, Pais: «Unire le forze per salvare il diritto alla mobilità»

«Il rischio che avevo preconizzato purtroppo si è concretizzato in tutta la sua gravità. Ora uniamo tutte le forze per salvare il diritto alla mobilità dei sardi. Poi si affronteranno le responsabilità politiche. L’annuncio di Aeroitalia di voler lasciare le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna porta la crisi al suo punto più grave. Ci troviamo davanti al più grande disastro dei trasporti che la Sardegna abbia mai conosciuto». Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, che chiede un immediato intervento della presidente Alessandra Todde.

«Avevo chiesto di abbandonare gli atteggiamenti muscolari e di aprire un confronto serio con la compagnia, prima che la situazione precipitasse. Di fronte a una crisi di questa portata, aggravata dallo shock del costo del carburante, servivano prudenza, dialogo e soluzioni concrete. Gli errori clamorosi della Regione nella programmazione e nella gestione della continuità territoriale hanno invece ristretto progressivamente gli spazi di manovra. Ora bisogna utilizzare fino in fondo quelli che restano».

«Silvio Lai ha colto con lucidità la concretezza del pericolo. La sua richiesta che Todde intervenga personalmente rappresenta, sul piano politico, una sostanziale bocciatura dell’operato dell’assessora Barbara Manca. Il suo richiamo al dialogo converge con quanto sostengo da giorni: tutti i protagonisti devono tornare attorno allo stesso tavolo, nell’esclusivo interesse della Sardegna e dei sardi».

Per Pais, «la presidente Todde deve assumere nella pienezza la responsabilità dei trasporti, come per la sanità. Deve partecipare personalmente alle riunioni e mettere in campo tutta la forza istituzionale e l’autorevolezza del proprio ruolo. È una crisi che richiede la guida diretta della presidente della Regione, come sollecitato anche dall’interno della sua maggioranza».

«L’annunciato confronto presso l’Enac deve servire a individuare una soluzione che salvaguardi il servizio. Occorre chiedere il pieno supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coinvolgere tutti i soggetti interessati, per verificare ogni possibilità di prosecuzione dei voli e predisporre le misure necessarie a evitare interruzioni. La Sardegna deve poter contare su collegamenti certi, frequenze adeguate e tariffe tutelate».

«Oggi dobbiamo unirci tutti, maggioranza e opposizione, attorno a un unico obiettivo: salvare il diritto alla mobilità dei sardi. Le responsabilità politiche sono gravi e saranno affrontate. Ma prima mettiamo al sicuro i voli. Prima viene la Sardegna», conclude Pais.