Addizionale d’imbarco, Manca replica a Ryanair: «Ultimatum inaccettabili, la compagnia si rivolga al Governo»

Braccio di ferro tra la Regione Sardegna e Ryanair sul futuro dei collegamenti aerei nell’Isola. Dopo la lettera con cui la compagnia irlandese ha minacciato di ridurre ulteriormente i voli se non verrà confermato entro oggi l’azzeramento dell’addizionale comunale d’imbarco, arriva la replica netta dell’assessora ai Trasporti, Barbara Manca.

«La ricostruzione di Ryanair è molto parziale – dichiara l’esponente della Giunta – e non tiene conto delle iniziative che la Regione ha tempestivamente intrapreso per rendere operativa la misura. È inaccettabile attribuire alla Regione responsabilità che riguardano invece passaggi amministrativi di competenza statale, sui quali attendiamo da quasi un mese una risposta dal Governo».

Manca ribadisce che i fondi regionali per coprire i 6,50 euro a passeggero nei mesi invernali sono già stati stanziati, ma manca il via libera tecnico di Roma: «Per rendere effettiva la misura è indispensabile definire le procedure che consentano alla Regione di versare allo Stato le somme oggi corrisposte dai passeggeri. Abbiamo scritto quasi un mese fa al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e successivamente agli uffici tecnici del Ministero, senza ricevere alcun riscontro». Non potendo agire in autonomia su un tributo statale, l’assessora ricorda inoltre di aver coinvolto tutti i parlamentari sardi a sostegno di un emendamento presentato dalla deputata Francesca Ghirra.

L’assessora punta poi il dito contro quelle che definisce incongruenze nella comunicazione del vettore low cost: «Poche settimane fa, presentando la programmazione invernale, Ryanair sosteneva che il nostro intervento fosse arrivato troppo tardi, annunciando riduzioni sui tre aeroporti sardi. Oggi, invece, afferma di aver incrementato la capacità proprio grazie all’impegno della Regione e minaccia ulteriori tagli. Sono affermazioni che meritano un chiarimento, perché non possono essere utilizzate alternativamente a seconda delle circostanze».

Respinto al mittente anche l’accenno alla continuità territoriale, che per Manca rappresenta un diritto fondamentale e «non può essere trascinata in una controversia commerciale» né diventare «uno strumento di pressione».

«Anziché rivolgere inaccettabili ultimatum alla Regione – conclude l’assessora – Ryanair dovrebbe rivolgere le proprie sollecitazioni al Governo nazionale, che ha oggi gli strumenti per sbloccare la situazione. La Regione ha fatto la propria parte, ci aspettiamo che il Ministero dell’Economia faccia altrettanto».