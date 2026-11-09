Addio ad Antoni Canu, grande voce della poesia algherese

Stanotte ci ha lasciato Antoni Canu, all’età di novantasette anni. Nato ad Ozieri il 19 maggio del 1929, era venuto a vivere ad Alghero con la famiglia, apprendendo la lingua della città che nel tempo sarebbe diventata il veicolo della sua espressione artistica. Aveva iniziato a scrivere versi già adulto, dopo aver frequentato l’Escola d’Alguerés “Pasqual Scanu”.
Nelle sue opere esprime chiamanete la relazione tra l’uomo e la sua terra, la vita in campagna, le stagioni, il mare, l’infanzia ad Ozieri e la vita a l’Alguer Vella. Scriveva “Mi sento radicato nella terra e le sue vene sono le mie vene”.
Tra le opere pubblicate ricordiamo Poesies, En l’arc dels dies e Nou Cant, l’antologia Itinerari Poètic (2009), Les mies mans (2014), Ànimes Precioses (2019) e Lo cant de la terra (2024). Alcune delle sue poesie sono state musicate.
Ha ricevuto numerosi premi; la Medaglia D’Oro Valente Faustini (1999), il premio Rafael Sari ((1998, 2000, 2007 i 2017), Luci di Poesia (1993) e, in varie occasioni, il prestigioso Premio Ozieri, l’ultima nel 2023 alla carriera. Ha ricevuto anche il premio Joan Coromines (2009), il premio della Biennale di Spoleto (2015) e la Creu de Sant Jordi (2020).
Con Antoni Canu se ne va un ambasciatore dell’algherese che è stato capace di far sentire la voce poetica della nostra città in tutti i territori di lingua catalana.
La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer si unisce alla comunità algherese nell’esprimere le condoglianze alla famiglia per la scomparsa del poeta.
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Aquesta nit mos ha deixat Antoni Canu, a noranta-set anys d’edat. Era nat a Ocier, lo 19 de maig del 1929 i de criatura, és vengut a viure a l’Alguer amb la família, emparant la llengua de la ciutat que més tard és venguda la sua llengua d’expressió artística. Ha escomençat a escriure versos en català ja adult, després d’haver freqüentat l’Escola d’Alguerés “Pasqual Scanu”.
Les sue obres exprimin clarament la relació entre l’home i la sua terra, la vida en campanya, les estajons, la mar, la infantesa a Ocier, l’Alguer vella. Escriviva «Jo me senteix arrelat a la terra i les sues venes són les mies venes».
Entre les obres hi ha Poesies, En l’arc dels dies i Nou Cant; l’antologia Itinerari poètic (2009), Les mies mans (2014); Ànimes precioses (2019) i Lo cant de la terra (2024). Algunes de les sues poesies són estades musicades.
Ha recivit numerosos premis: la Medalla d’Or Valente Faustini (1999), lo premi Rafael Sari (1998, 2000, 2007 i 2017), Luci di Poesia (1993), lo prestigiós premi Ozieri en multiples ocasions, l’última al 2023 per la carrera, lo premi Joan Coromines (2009), lo premi de la biennal de Spoleto (2015) i la Creu de Sant Jordi (2020).
Amb Antoni Canu se’n va un ambaixador de l’alguerés que és estat capaç de fer entendre la veu poètica de la nostra ciutat a tots los territoris de llengua catalana.
La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer s’uneix a la comunitat algueresa exprimint les condollances a la família del poeta.