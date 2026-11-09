Addio a Tore Serra: il basket sardo piange la scomparsa del presidente FIP

Un grave lutto colpisce il mondo dello sport isolano. Nella giornata di domenica 8 novembre si è spento a Cagliari Tore Serra, vertice in carica del comitato sardo della Federacanestro e storica figura del movimento cestistico regionale.

Nato nel 1955, Serra ha segnato un’epoca sul parquet vestendo le canotte di club prestigiosi come Brill Cagliari, Esperia e Dinamo Sassari, prima di proseguire la carriera anche fuori dall’isola. Concluso il percorso da atleta, ha legato indissolubilmente la propria vita all’insegnamento scolastico e alla promozione dello sport da dirigente e allenatore, arrivando alla guida della FIP Sardegna nel 2021, incarico nel quale era stato riconfermato di recente.

Il dirigente si è spento nel capoluogo a seguito delle complicazioni successive a un malore rimediato nei giorni scorsi. La scomparsa di Serra lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità sportiva della Sardegna.