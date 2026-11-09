Alghero Eco - da una prospettiva diversa
Global Services - Agenzia immobiliare Alghero
Cerca in archivio

Addio a Tore Serra: il basket sardo piange la scomparsa del presidente FIP

Un grave lutto colpisce il mondo dello sport isolano. Nella giornata di domenica 8 novembre si è spento a Cagliari Tore Serra, vertice in carica del comitato sardo della Federacanestro e storica figura del movimento cestistico regionale.

Nato nel 1955, Serra ha segnato un’epoca sul parquet vestendo le canotte di club prestigiosi come Brill Cagliari, Esperia e Dinamo Sassari, prima di proseguire la carriera anche fuori dall’isola. Concluso il percorso da atleta, ha legato indissolubilmente la propria vita all’insegnamento scolastico e alla promozione dello sport da dirigente e allenatore, arrivando alla guida della FIP Sardegna nel 2021, incarico nel quale era stato riconfermato di recente.

Il dirigente si è spento nel capoluogo a seguito delle complicazioni successive a un malore rimediato nei giorni scorsi. La scomparsa di Serra lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità sportiva della Sardegna.

Condividi
Global Services 300x250
Alguer Family Festival 300x250

Ultime Notizie

Floricoltura Dimarco 300x250
I.S.C. Costruzioni 300x250
Spazio pubblicitario 300×250
Spazio pubblicitario 300×250
Spazio pubblicitario 300×250