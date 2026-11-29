Addio a Gigi Camedda, anima musicale dei Tazenda: la Sardegna piange uno dei suoi padri artistici

Una perdita che colpisce al cuore l’intera scena culturale isolana e nazionale. Si è spento all’età di 66 anni Gigi Camedda, tastierista, autore e colonna portante dei Tazenda, gruppo che contribuì a fondare sul finire degli anni Ottanta dando vita a una rivoluzione sonora capace di portare la lingua sarda nei principali circuiti discografici italiani. Il musicista è deceduto nelle prime ore di oggi, domenica 29 novembre, al termine di una lunga battaglia contro una patologia che lo aveva costretto al ricovero ospedaliero nella sua città natale.

Nato e cresciuto artisticamente a Sassari, Camedda aveva dedicato l’intera esistenza alle tastiere e alla sperimentazione sonora. Il suo percorso professionale era iniziato molto presto, incrociando fin dagli esordi quello di Gino Marielli e del compianto Andrea Parodi. Un sodalizio umano e creativo cementato prima nell’esperienza del Coro degli Angeli e poi culminato, nel 1988, nella nascita della storica band etno-pop.

La svolta definitiva arrivò sul palco dell’Ariston all’inizio degli anni Novanta, quando l’incontro artistico con Pierangelo Bertoli permise al trio di conquistare il grande pubblico nazionale, sdoganando le sonorità tradizionali dell’isola in chiave moderna. Anche nei momenti più complessi della storia del gruppo, segnati prima dall’addio e poi dalla prematura scomparsa di Parodi, Camedda aveva continuato a rappresentare, al fianco di Marielli, l’architrave melodica e identitaria della formazione.