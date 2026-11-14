Ad Alghero è già Natale: apre in via XX Settembre il Temporary Store EDG by Fiorita

Ha aperto in via XX Settembre il nuovo Temporary Store EDG by Fiorita, interamente dedicato alla magia delle feste. Sabato 14 novembre, dalle ore 18, una grande festa aperta a tutti con caldarroste e vini Sella & Mosca. ALGHERO – C’è chi, nonostante un periodo economico difficile, sceglie di investire, di scommettere sulla propria città e, soprattutto, di regalare un po’ di bellezza e di ottimismo. È questa l’idea che ha spinto Fiorita – Boutique de Fleurs a portare ad Alghero un Temporary Store monomarca EDG – Enzo De Gasperi, che ha aperto le sue porte in via XX Settembre 212, trasformando un anonimo locale nn proprio nel centro cittadino, in un piccolo mondo incantato, interamente dedicato al Natale. Enzo De Gasperi è uno dei marchi italiani di riferimento nel settore dell’home decoration, conosciuto per le sue collezioni di complementi d’arredo, decorazioni e scenografie natalizie. Un universo fatto di creatività, eleganza e atmosfere capaci di trasformare gli ambienti in luoghi da sogno.

Il nuovo Store è molto più di un negozio: un paese dei balocchi per grandi e piccini, dove perdersi tra alberi scintillanti, luci, addobbi, personaggi fiabeschi e infinite idee per rendere speciale la propria casa. L’ispirazione arriva da una tendenza sempre più diffusa nelle grandi città internazionali, dove il Natale non è soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un’intera stagione da vivere. Un periodo in cui case, negozi e strade cambiano volto, si riempiono di luce e invitano a riscoprire il piacere delle piccole cose, della condivisione e delle emozioni positive. Una filosofia che Fiorita ha scelto di portare anche ad Alghero, con un investimento che rappresenta un piccolo ma significativo segnale di fiducia nel futuro commerciale della città. «In un momento in cui si tende a vedere tutto grigio, abbiamo voluto accendere qualche luce in più.

Non soltanto quelle del Natale, ma anche quelle dell’entusiasmo e della voglia di fare», è il messaggio con cui Rita, anima di Fiorita, racconta lo spirito dell’iniziativa. E mentre il nuovo Temporary Store ha già iniziato ad accogliere i primi visitatori, fervono i preparativi per la grande festa inaugurale di sabato 14 novembre, a partire dalle ore 18:00. Una serata aperta a tutta la città, grandi e piccini, tra atmosfere natalizie, il profumo delle caldarroste e un buon bicchiere di vino delle Tenute Sella & Mosca. Perché, anche nei momenti difficili, abbiamo tutti bisogno di qualcosa di bello. E ad Alghero, quest’anno, il Natale è già cominciato.