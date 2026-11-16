Abbandonato e legato al guardrail sulla Statale 729, cane salvato dalla Polizia Stradale

Un tempestivo intervento degli agenti della Polizia Stradale di Sassari (distaccamento di Tempio Pausania) ha salvato un cane di taglia media, dal manto bianco, abbandonato e legato al guardrail lungo la Strada Statale 729. Nel tardo pomeriggio, una pattuglia è intervenuta all’altezza del bivio per Berchidda, in direzione Sassari, dopo la segnalazione di un animale vagante in strada che costituiva un serio pericolo per la sicurezza della circolazione.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il cane al centro della corsia di marcia, visibilmente spaventato. L’animale aveva al collo una corda spezzata con cui era stato fissato alla barriera metallica, segno evidente di un recente abbandono volontario.

Nonostante il buio e il traffico intenso dell’ora di punta, gli operatori sono riusciti, pur con qualche difficoltà, a mettere in sicurezza l’area e a recuperare il cane. Con il supporto della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare di Berchidda, l’animale — che presentava escoriazioni compatibili con un probabile, recente investimento — è stato affidato al servizio veterinario per le prime cure e successivamente trasferito al canile L.I.D.A. di Olbia.

Sono ora in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per risalire al proprietario e individuare i responsabili dell’abbandono.