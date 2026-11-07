100mila euro per la chiesa di Sa Segada: finanziata dal Consiglio regionale la riqualificazione nell’agro di Alghero

La borgata di Sa Segada, nell’agro di Alghero, è al centro dell’attività politica del consigliere regionale on. Valdo Di Nolfo. Nella variazione di bilancio approvata recentemente dal Parlamento sardo trovano spazio 100 mila euro per la riqualificazione della chiesa parrocchiale della borgata, luogo di aggregazione fondamentale, da tempo impraticabile per questioni di sicurezza.

«Il ringraziamento va a chi da sempre lavora in silenzio e con dedizione perché la comunità della borgata di Sa Segada sia sempre più vivace e attiva: al parroco don Lorenzo Piras e al comitato di borgata presieduto da Tonio Zidda». Questo il primo commento del consigliere regionale Di Nolfo, che aggiunge: «Il finanziamento del Consiglio regionale servirà per restituire alla comunità un luogo importante di incontro, socialità e partecipazione. Investire sulle borgate significa ascoltare le persone, comprenderne le esigenze e lavorare concretamente per migliorare la qualità della vita di chi le abita. La vivibilità, i servizi e gli spazi di aggregazione devono essere al centro di ogni intervento, affinché anche le comunità dell’agro possano avere opportunità e attenzioni adeguate ai propri bisogni».

Sempre grazie a fondi regionali, è stato inoltre realizzato un parco giochi dedicato ai bambini e alle famiglie, un ulteriore spazio di socialità e condivisione che contribuisce a rendere la borgata più accogliente e vivibile. Un intervento che guarda soprattutto alle nuove generazioni e al diritto delle famiglie di poter contare su luoghi sicuri e attrezzati in cui trascorrere il proprio tempo.

«Voglio infine rivolgere un ringraziamento particolare anche alla vicepresidente del Consiglio comunale Anna Arca Sedda e al presidente della Commissione Opere Pubbliche Gianni Occhioni, sempre attenti e presenti nell’ascolto delle esigenze della borgata di Sa Segada. Questi risultati dimostrano che, quando le istituzioni lavorano insieme e mantengono un rapporto diretto con le comunità, gli impegni possono diventare realtà».

Un investimento che conferma l’attenzione del consigliere regionale Valdo Di Nolfo verso Sa Segada e la volontà di continuare a lavorare per una borgata sempre più viva, inclusiva e attenta ai bisogni di tutta la comunità.