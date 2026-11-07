100mila euro dalla Regione per Sa Segada: schema di convenzione al Comune

Il Comune di Alghero ha ricevuto dalla Regione Sardegna lo schema di convenzione propedeutico all’accesso al finanziamento da 100.000 euro, destinato agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili della borgata di Sa Segada.

I consiglieri comunali di Europa Verde, Giampietro Moro e Beatrice Podda, hanno accolto con favore il via libera regionale, dichiarando: «Grazie all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, nonché coportavoce regionale di Europa Verde, la borgata di Sa Segada potrà finalmente veder sistemate le varie criticità dovute all’usura e al tempo, tornando ad avere spazi congrui ed adeguati per le proprie attività. Questo ultimo atto è assolutamente conforme e in linea con gli impegni presi nei confronti del sindaco Cacciotto e dell’intera Città di Alghero».

I due rappresentanti algheresi hanno inoltre evidenziato il quadro complessivo delle risorse messe in campo dall’assessorato guidato da Piu: «L’assessore si è già impegnato nei mesi scorsi per lo stanziamento di 3,3 milioni di euro per le opere pubbliche e l’edilizia residenziale pubblica e sociale in città, oltre 20 milioni di euro per la sistemazione delle strade provinciali della Città Metropolitana di Sassari e 15 milioni per l’emergenza abitativa regionale, includendo Alghero tra le priorità d’intervento. A questi si aggiungono i 117,8 milioni per fotovoltaico e accumulo nelle case dei sardi e oltre 245 milioni già programmati sul sistema idrico multisettoriale».

L’iter amministrativo prevede ora la compilazione e la sottoscrizione della convenzione da parte degli uffici municipali di Alghero; una volta restituito il documento alla Regione, si procederà con lo sblocco operativo delle risorse.