Tedde: “Flop bando destagionalizzazione”

“Bene la crescita passeggeri dell’aeroporto di Alghero a ferragosto rispetto al 2017. Ma i bilanci occorre farli per tutto l’arco dell’anno utilizzando come termine di raffronto il 2015, quando ancora Ryanair volava sul nord ovest della Sardegna.” Così il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde commenta i dati positivi del recente ferragosto forniti dalla società di gestione dello scalo algherese. L’ex sindaco di Alghero ricorda che nell’agosto del 2015 nello scalo catalano si contarono 232 mila passeggeri, a fronte dei 194 mila dello stesso mese del 2017 che viene oggi utilizzato come esangue termine di paragone. Con una perdita secca di oltre 37 mila passeggeri (-16%).

Tedde non si fa sfuggire l’occasione per puntare ancora una volta il dito contro il mancato decollo del bando di destagionalizzazione dei flussi turistici. “Era il 2 luglio del 2017 quando il Consiglio regionale, utilizzando la corsia preferenziale concessa dalle opposizioni, approvò la legge che ha stanziato 40.800.000 euro per gli anni 2017-2020 per interventi di promozione e comunicazione per destagionalizzare utilizzando il trasporto aereo. Una quantità di risorse straordinaria -ricorda Tedde-.”

Il consigliere regionale di Forza Italia sottolinea che le compagnie aeree EasyJet, Iberia, Klm, Meridiana Fly, Volotea e Vueling, che hanno presentato offerte per il primo bando da 10 milioni di euro, sono ancora in attesa della conclusione della gara. Un progetto complessivo che avrebbe dovuto portare turisti e aumentare la mobilità aerea tramite i tre aeroporti attraverso varie forme di pubblicità e marketing nei mesi finali del 2017 e fino ai primi mesi del 2018. “Abbiamo perso la possibilità di utilizzare circa 17 milioni di euro in promozione turistica a favore degli asfittici mesi di spalla del 2017 e del 2018. E’ un ritardo inaccettabile! -denuncia Tedde-. E’ dall’insediamento della Giunta Pigliaru che siamo in attesa di atti significativi a favore del traffico aereo che a seguito della cacciata di Ryanair ha visto l’affossamento dell’aeroporto di Alghero.”

Secondo l’ex sindaco di Alghero dopo il blocco della continuità territoriale sulle rotte minori, il mancato varo del piano di incentivi al low cost e il flop della continuità territoriale su Roma e Milano è arrivato anche il flop del bando della destagionalizzazione. “Chiediamo ancora una volta a Pigliaru di uscire da questo stato di torpore che si protrae da circa 5 anni e dia una strigliata all’assessore del turismo che sonnecchia. E avvii un tavolo attorno al quale far sedere operatori, forze sindacali e politiche per raccogliere contributi di idee e proposte che potranno essere utilizzate dalla prossima amministrazione regionale per limitare i danni e avviare una nuova stagione del trasporto aereo” -chiude Tedde.