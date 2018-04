Rugby, vittoria con record per l’Amatori Alghero

101-00 il risultato non ha necessità di commenti superflui. Quella di ieri pomeriggio a Maria Pia è stata un’altra gara perfetta da parte dell’Amatori Rugby Alghero che non solo ha vinto la sua 17^ eguadagnato 5 punti, ma ha anche superato la soglia dei 100 punti. L’anticipo che ha opposto gli algheresi al Novara è infatti terminato con il punteggio di 101-0. Un’ottima prestazione da parte dei catalani che non si sono distratti dopo la vittoria del derby con il Capoterra e soprattutto vista la posizione di classifica degli avversari, giunti in Sardegna da penultimi della classe.

Per la cronaca, i 101 punti sono frutto di 15 mete. Di queste 13 trasformate tutte dal piede di Anversa. A tabellino sono andati Armani(4), Pesapane(4), Bortolussi, Serra, Anversa, Delrio, Fernandez, Madeddu e Sanciu(1). La squadra piemontese, la cui panchina è stata affidata a Marcello Cuttitta, non è riuscita a segnare nemmeno un punto. Troppo forte la formazione algherese che non hai mai mollato e non è mai crollata sotto il punto di vista della concentrazione.

Inoltro ieri tutta la panchina è stata chiamata a giocare dimostrando l’assoluto valore di tutta la rosa e dei giovani

presenti in prima squadra che anche in questa occasione hanno dato il loro contributo. Con i 5 punti guadagnati l’Alghero Rugby è momentaneamente prima in classifica a quota 83. Oggi giocheranno tutte le altre squadre compreso il Cus Milano, fermo a 80 punti, e Biella e Monferrato impegnate in un difficile quanto importante scontrodiretto al vertice.