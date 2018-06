Neria De Giovanni con i poeti della Nemapress a Genova

Dal 7 al 17 giugno si tiene la 24° edizione del Festival internazionale di poesia di Genova “Parole Spalancate” che è la più grande e longeva manifestazione italiana di poesia, presentata in tutte le sue forme, dai classici alle ultime tendenze, e in rapporto alle altre arti, in particolare musica, cinema, teatro, arti visive.

Patron e anima della Manifestazione è Claudio Pozzani, poeta pluripremiato e riconosciuto in tutto il mondo. Proprio in questi giorni è reduce da un viaggio prima in Georgia poi in Canada: la sua poesia si può ben dire che vola!

Tra gli oltre 90 ospiti di “Parole Spalancate” quest’anno, ci saranno, tra gli altri, Maddalena Crippa, il noto conduttore radiofonicoGianluca Nicoletti, il poeta e paroliere storico di Lucio Battisti Pasquale Panella, David Riondino, il grande poeta cileno Raul Zurita, il cantautore Filippo Graziani che farà anche uno speciale omaggio al padre Ivan.

Alla sensibilità e lungimiranza di Claudio Pozzani si deve la presenza quest’anno a “Parole spalancate” del Salone dei Resilienti, dal 9 al 10 giugno, una due-giorni dedicata alle Case Editrici e riviste su carta e online che si occupano di poesia in Italia.

La Nemapress, unica casa editrice sarda, sarà presente con la sua vasta produzione di poesia nelle collane “Mignon”, “Calliope”, “Poesia Nemapress”, “Gli Europei”.

“La Nemapress ha pubblicato libri di poesia in lingua sarda, in tutte le varianti dell’Isola, compreso il catalano di Alghero, a questo proposito stiamo per pubblicare un secondo volume di liriche di Antoni Canu, poeta pluripremiato e molto noto anche al pubblico di Barcellona”- ha dichiarato Neria De Giovanni-“ ma la poesia Nemapress annovera tra i suoi autori anche poeti nazionali come l’Ambasciatore Daniele Mancini e le scrittrici Anna Manna e Iole Chessa Olivares, l’attrice e performer Ilaria Drago, e poeti internazionali, tra cui il romeno Stefan Damian e il maltese Oliver Friggieri. “.

Nel nutrito programma di presentazioni e reading poetici, domenica 10 nello spazio aperto del Palazzo Ducale dalle 16.30 alle 17.00, la Nemapress, a cura di Neria De Giovanni, presenta tre suoi autori Bruno Rombi, Angelo Sagnelli e Raffaele Ciminelli. Tre voci poetiche di diversi registri tematici e letterari: Raffaele Ciminelli, nato a Genova ma residente a Roma, con “Insolitudine” presenta testi rifllessivi sul valore della vita e rapporto con la natura; Angelo Sagnelli , scrittore di Roma, curatore delle attività culturali dell’Antico Caffè Greco, con “Il tempo è l’energia della materia” affronta concetti anche filosofici e cosmologici; Bruno Rombi, noto scrittore e poeta tabarchino da molti decenni residente a Genova, con “Tsunami” affonda lo sguardo in una tragedia umana e ambientale che ci coinvolge tutti.