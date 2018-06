Pirisi chiede un Consiglio Comunale su Abbanoa e gestione del sistema idrico

“E’ arrivato il momento che Abbanoa chiarisca, magari con una convocazione in Consiglio Comunale da parte del Sindaco, le motivazioni di queste continue e reiterate interruzioni d’acqua con i gravi disagi che questo comporta per famiglie e attività”. E’ il capogruppo del Partito Democratico, Mimmo Pirisi, a commentare un altro ennesimo problema connesso alla società che gestisce il sistema idrico in Sardegna.

“Alghero è collegata anche al bacino del Cuga proprio per prevenire i disservizi derivanti al Coghinas, per l’uso agricolo non si vuole sganciare il Cuga, mentre poi subiamo le chiusure per l’uso domestico, insomma – spiega Pirisi – penso che sia il caso che Abbanoa chiarisca al più presto cosa vuole fare per Alghero e in tutto il territorio, visto che si vocifera di depotenziamenti degli uffici e altre negatività del servizio”, e poichè “l’acqua è un bene primario e non si possono registrare tutti questi disagi a carico della popolazione, soprattutto alle porte della stagione turistica: per questo ribadisco la neccssità di fare un Consiglio Comunale su Abbanoa e gestione del servizio idrico”.