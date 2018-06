Il Club Ippico Capuano fa incetta di medaglie a Oristano

Ottimi risultati per il Club Ippico Capuano al Campionato Regionale Fisdir(Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), svoltosi il 9 e 10 Giugno a Oristano, presso il Circolo Ippico “Giara Oristanese”. L’associazione sportiva algherese ha partecipato con ben 12 cavalieri alla competizione indetta dalla Federazione, facendo incetta di medaglie. 16 questo il bottino, composto da 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo. La manifestazione si è svolta in due giornate e ha contato più di cinquanta cavalieri provenienti dai vari centri ippici della Sardegna. Un momento importante durante il quale sono stati selezionati i migliori binomi isolani in vista del prossimo campionato italiano(in programma proprio ad Oristano).

Sabato 9 Giugno i concorrenti hanno gareggiato nella specialità del dressage, la domenica nella gimcana. Sul podio sono saliti i veterani ,Giovanni Delrio, Gaia Castaldi, Paolo Mura e Domenico Riu si sono riconfermati campioni. Sul podio anche i neo-agonisti Stefano Sanna, Anna Carmen Piga, Andrea Scarpa e i giovanissimi Alyssa Auzzas e Natalino Serra, di soli 8 anni. Da registrare, inoltre, le buone performance di Costantino Manunta, Alessandro Ginatempo e Pasquale Bandinu. I ragazzi sono stati seguiti e preparati dal team del club, costituito da Alessandra Pes, in qualità di istruttore federale di equitazione paralimpica, Luca Steccato, istruttore federale specializzato in salto ostacoli e da Alice Mirabella, in qualità di operatore sportivo specializzato nella disabilità. “Siamo contentissimi e orgogliosi – ha detto Alessandra Pes, preparatore e istruttore federale di equitazione paralimpica – l’impegno dei ragazzi e delle famiglie ha dato i suoi frutti anche questa volta. Due giornate di puro sport amicizia e integrazione. Un ringraziamento speciale va anche a Gioia Castaldi allieva e valido braccio destro, non che alle stesse famiglie di tutti i ragazzi.

Giovanni Delrio, medaglia d’oro in dressage grado 3 avanzato e argento in gimcana grado 3 avanzato (le categorie più alte e difficili del campionato).

Paolo Mura, medaglia d’argento in dressage grado 3 avanzato.

Gaia Castaldi, campionessa assoluta del grado 3 medio ( dressage e gimcana) oro in entrambe le specialità .

Stefano Sanna, alla sua prima uscita, medaglia d’oro in dressage 2 avanzato e bronzo in gimcana 2 medio.

Domenico Riu, argento in gimcana grado 2 medio e quarto posto in dressage 2 avanzato.

Alessandro Ginatempo, quinto classificato in dressage 2 avanzato e sesto classificato in gimcana 2 M.

Alyssa Auzzas, di soli 8 anni, oro in gimcana grado 2 e terzo posto in dressage grado 2 elementare

Andrea Scarpa, oro in dressage e argento in gimcana grado 1.

Anna Carmen Piga, argento in dressage e oro in gimcana grado 1.

Costantino Manunta, quarto classificato in dressage e sesto classificato in gimcana grado 1.

Natalino Serra, primo classificato in dressage e terzo in gimcana Didattica.

Pasquale Bandinu, settimo classificato sia in dressage che in gimcana didattica.