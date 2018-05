Cresce la formazione per l’extra alberghiero in Sardegna

Nel 2018 può essere scontato pensare al bed and breakfast e a tutto il comparto Extra alberghiero in generale, ma Gian Luca Murgia e Stefania Salvatore hanno creduto in questo settore dagli albori. Era il 2007 quando i due amici si incontrano e decidono di dedicarsi a questa realtà, entrambi inizialmente come user e successivamente come consulenti. L’idea era di portare un nuovo modo di alloggiare in linea con lo stile moderno di vivere i viaggi nel mondo. Il primo passo è stato quello di fondare l’Accademia dell’Extra Alberghiero Italia, con lo scopo di fornire certezze ai proprietari in un settore dove i consulenti non sempre sono focalizzati ed in grado di dare le giuste risposte.

Gian Luca Murgia si specializza nella consulenza aziendale e contabile per le strutture circa adempimenti, scadenze fiscali, normative, mentre Stefania Salvatore sceglie la strada del marketing analizzando presenza on line, customer experience, politica dei prezzi e strategie di digital marketing. Per anni si dedicano alle consulenze (talvolta anche in Italia ed Europa ), poi arriva Extra 2017 e la geniale idea di Maurizio Battelli di creare in Sardegna il primo salone regionale dell’Extra alberghiero.

Nel 2018 si consolida la loro leadership nel settore, Gian Luca Murgia diventa il massimo referente dei tavoli istituzionali e ogni volta che si parla di adempimenti dell’Extra Alberghiero (approvare l’imposta di soggiorno, lavorare alla nuova legge regionale) lui viene chiamato in causa. Stefania Salvatore riceve l’invito per far da relatrice al Web Marketing Festival a Rimini a giugno. Il futuro?

Domani saranno ad Arbus invitati dalla pubblica amministrazione a parlare agli operatori per informarli sugli scenari del settore. Poi ancora Stintino, Olbia, Arzachena, Oristano, San Sperate, ma soprattutto Extra 2018 che, quest’anno, diventerà il Salone Nazionale dell’Extra Alberghiero.