Centenario della fine della prima Guerra, conferenze dell’Obra

In occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale (1914/1918), l’Obra Cultural de l’Alguer ha organizzato un ciclo di conferenze che ci aiuteranno a capire meglio le ragioni dell’entrata in guerra dell’Italia, la questione degli interventisti e dei neutralisti e le conseguenze che la guerra ha causato ad Alghero e in Sardegna.

Si inizia martedì 12 giugno alle ore 18.30 presso la sala della Biblioteca Catalana, via Arduino 44, con la conferenza del prof. Francesco Soddu, professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche a l’Università di Sassari intitolata “La Grande Guerra in Parlamento 1914/1918”. Nello specifico, il prof. Soddu farà un approfondimento sull’attività del Parlamento italiano prima e durante gli anni della guerra a partire dalla dichiarazione di neutralità e ci metterà in evidenza come invece il Governo Italiano, malgrado la dichiarazione di neutralità portasse all’attenzione del Parlamento misure mirate alla preparazione alla guerra dopo aver già firmato l’accordo segreto di Londra.

Il prof. Francesco Soddu, dal 2015 è vicepresidente dell’International “Commission for the History of Representative and Parliamentary Institution” ed è uno studioso di temi relazionati con la storia delle istituzioni parlamentarie.