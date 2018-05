Alghero su Forbes.com, una delle riviste più importanti al mondo

Alghero finisce su Forbes, una delle più importanti testate giornalistiche al mondo. La cittadina catalana è protagonista di un articolo firmato da John Mariani, giornalista collaboratore specializzato in ristorazione, hotel e vino. Mariani ha visitato la città e l’ha raccontata in un articolo denso di amore e ammirazione per la storia, il territorio e le eccellenze enogastronomiche di Alghero e dintorni.

Il giornalista ha visitato il centro storico, gustando alcuni piatti tipici e pesce crudo nel cuore della città, ha passeggiato lungo le vie coperte dai ciottoli, visitando la Cattedrale di Santa Maria, ha fatto un tuffo indietro di millenni camminando all’interno del Nuraghe Palmavera, ha goduto dello spettacolare panorama di Capo Caccia e isola Foradada e ha gustato i vini tipici del territorio.

Del reportage di Mariani colpisce in particolare una frase: “La Costa Smeralda può essere il campo da gioco della Sardegna, ma Alghero è la sua vera anima”. Anche per questo il giornalista ha preferito visitare proprio la cittadina catalana rispetto alla costa est. Alghero si conferma un’attrazione importante, a livello internazionale.

L'articolo completo può essere letto