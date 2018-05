Ad Alghero nasce “GAM”, Galleria d’Arte Moderna

La città di Alghero si arricchisce di un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte. “GAM – Galleria d’Arte Moderna – Alghero”, questa l’insegna che introduce il visitatore in un ambiente caratteristico dell’antico borgo de l’Alguer, nel quale, l’artista Augusto Carena ha realizzato il suo Studio-Galleria in cui crea ed espone le sue opere scultoree, pittoriche, grafiche e di arte applicata (design).

Per Carena, la scultura, la pittura e la grafica sono gli strumenti a lui più congeniali per arrivare a soluzioni espressive e compositive originali nelle quali la figura umana è predominante. Invece, nella realizzazione delle opere concettuali da lui definite “Strutture”, attinge, con lo sguardo incantato e privo di esperienza scientifica, ai fenomeni che regolano vita, natura e universo separando ciò che è ragione della scienza da ciò che emozione dell’arte.

Nel visitare la “GAM” pare immergersi in una dimensione spazio-temporale che attraversa epoche storiche diverse. Il richiamo alla cultura greco-romana risulta esplicito quando si ammirano le sculture in terracotta esposte che affrontano temi mitologici: Prometeo, Leda e il cigno, il ratto di Proserpina per citarne alcuni; alla contemporaneità si giunge poi con le “Strutture”, pura sperimentazione di ricerca stilistica ed estetica, concettualmente ispirata dall’osservazione profonda del creato.

Lo “scrigno” di pietra arenaria, segno di antiche vestigia della città murata, nel quale è custodito questo spazio dedicato all’arte, racchiude armoniosamente opere apparentemente in antitesi, ma collegate tra loro da un filo conduttore che si può semplicemente definire ricerca della bellezza in tutte le sue forme.

Per coloro che fossero interessati a visitare la mostra permanente, la “GAM”, situata al numero civico 62 della via Arduino, in prossimità del teatro, è aperta nei giorni feriali dalle ore 09,30 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,30; nei giorni festivi solo la sera. L’artista sarà lieto di fornire spiegazioni su contenuti e tecniche.